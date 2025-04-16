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РФ атакует Украину дронами с отравляющими веществами — детали

16 апреля 2025 18:30
Евтушенко Алина - редактор
Россия атакует Украину дронами с отравляющими веществами - ЦПД
Украинские военные возле сбитого российского БпЛА. Фото: 128 отдельная бригада ТрО "Дикое Поле" СВ ВСУ/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Российские оккупанты запускают по Украине "Шахеды", снаряженные ядовитыми веществами. Следовательно, захватчики могут сбрасывать капсулы с токсичным веществом CS, которое вызывает раздражение.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО в Telegram, 16 апреля.

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Следовательно, по данным ЦПД, российские армейцы используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами.

Отмечается, что Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Следовательно, известно, что в одном из вражеских беспилотников обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российские дроны могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей.

Однако как отмечают в ЦПД, информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

БпЛА РФ хімічні речовини
Скриншот сообщения ЦПД/Facebook

Напомним, что недавно в украинской разведке сообщили, что россияне все чаще применяют химические вещества против воинов ВСУ на поле боя.

Также мы информировали, что зафиксированы новые случаи применения Россией химических боеприпасов. Среди них - газовые гранаты К-51 и РГВО.

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