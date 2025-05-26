Обстрелы дронами - Россия наращивает производство дронов

Дрон-камикадзе "Шахед". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские атаки на Украину становятся все более интенсивными. В случае провала переговоров о прекращении огня, украинским силам ПВО придется ограничивать использование ракет-перехватчиков. Особую тревогу вызывает значительный рост производства "Шахедов" в РФ.

Об этом сообщает The Economist.

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Россия наращивает производство дронов

В материале отмечается, что еще год назад ночной обстрел Украины 30 дронами считался чрезвычайным происшествием. Сейчас же Россия систематически запускает сотни беспилотников. Журналисты отмечают: в ночь на 25 мая была зафиксирована самая масштабная воздушная атака — оккупанты выпустили 298 дронов.

По данным издания, в 2024 году Россия в среднем производила примерно 300 "Шахедов" в месяц. Сейчас же такое количество беспилотников выпускают менее чем за трое суток.

По данным ГУР Минобороны Украины, россияне хотят производить по 500 "Шахедов" в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что заявления об одновременном запуске тысячи "Шахедов", вероятно, являются лишь громкой пропагандой. В комментарии журналистам он отметил, что российская оборонная промышленность в значительной степени опирается на сфальсифицированную отчетность. В то же время эксперт признал, что объемы производства дронов в РФ действительно выросли.

Оккупанты совершенствуют беспилотники

Кроме того, журналисты напомнили, что россияне постоянно модифицируют "Шахеды". Дроны уже проходят шестую модификацию с тех пор, как первые БПЛА были поставлены в Россию Ираном в 2023 году.

Несмотря на надежды на прекращение огня, Россия находит все новые и новые способы прорвать противовоздушную оборону Украины, добавили в издании. В то же время украинцы детально изучают обломки сбитых "Шахедов", чтобы выяснить, к каким хитростям прибегают россияне.

Украинские инженеры признались журналистам, что их больше всего беспокоит новый способ управления российскими дронами. По их словам, модернизированные беспилотники больше не уязвимы для украинских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку не зависят от GPS. Вместо этого они управляются искусственным интеллектом и используют украинские мобильные сети для навигации.

Кроме того, некоторые российские дроны управляются с помощью Telegram-ботов. По словам украинских инженеров, российские операторы в режиме реального времени получают все данные о полете.

Напомним, что один из командиров разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил, что Российская Федерация значительно увеличила объемы изготовления ударных беспилотников, в частности дронов типа "Шахед". По его словам, в будущем противник может достичь интенсивности атак до 500 беспилотников в день.

А до этого стало известно, что российские войска начали закладывать в конструкцию дронов капсулы с ядовитыми веществами.