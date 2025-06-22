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Головна Армія В України більше fpv-дронів, ніж у РФ — деталі від Сирського

В України більше fpv-дронів, ніж у РФ — деталі від Сирського

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Дата публікації: 22 червня 2025 10:33
Війна в Україні — українські військові мають більше fpv-дронів за РФ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗС України
Ключові моменти Україна переважає РФ за кількістю fpv-дронів

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що зараз війна — це змагання економік та протистояння в науково-технічному прогресі. На цей час в України більше fpv-дронів, ніж в Росії.

Про це Олександр Сирський розповів на зустрічі з журналістами, передає головна редакторка Новини.LIVE, Олена Халік, яка була присутня на заході.

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Україна переважає РФ за кількістю fpv-дронів

Сирський розповів, що на даний час кількість fpv-дронів з нашого боку переважає кількість таких дронів з боку росіян. Однак окупанти також мають успіхи у виробництві дронів, зокрема на оптоволоконному керуванні. 

"Ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів. Знаємо, що вони добилися успіху, наприклад, у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні. Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів", — сказав головком. 

Водночас він наголосив, що Україна наздоганяє РФ в цьому процесі, і в нас теж з'явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем.

Олександр Сирський вважає, що майбутня армія повинна бути високотехнологічною. Звичайно, солдат на полі бою залишиться, але його частка буде зведена до мінімуму. Попри це, наш піхотинець — це найбільша цінність. 

"Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам", — наголосив головнокомандувач ЗСУ. 

Нагадаємо, раніше в ГУР розкрили запаси ракет і дронів у Росії. Останнім часом ворог збільшив виробництво ударних дронів. 

Також Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які українські військові знищили дронами. 

зброя дрони війна в Україні Олександр Сирський фронт FPV-дрони
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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