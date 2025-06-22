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Главная Армия У Украины больше fpv-дронов, чем у РФ — детали от Сырского

У Украины больше fpv-дронов, чем у РФ — детали от Сырского

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 10:33
Война в Украине — у украинских военных больше fpv-дронов, чем у РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины
Ключові моменти Украина превосходит РФ по количеству fpv-дронов

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что сейчас война — это соревнование экономик и противостояние в научно-техническом прогрессе. В настоящее время в Украине больше fpv-дронов, чем в России.

Об этом Александр Сырский рассказал на встрече с журналистами.

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Сырский рассказал, что в настоящее время количество fpv-дронов с нашей стороны превышает количество таких дронов со стороны россиян. Однако оккупанты также имеют успехи в производстве дронов, в частности на оптоволоконном управлении.

"Мы знаем о планах РФ, о тех задачах, которые у них поставлены для наращивания количества дронов. Знаем, что они добились успеха, например, в производстве дронов на оптоволоконном управлении. Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Есть уже примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров", — сказал главком.

В то же время он отметил, что Украина догоняет РФ в этом процессе и у нас тоже появилось достаточно производителей, которые изготавливают, например, дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем.

Александр Сырский считает, что будущая армия должна быть высокотехнологичной. Конечно, солдат на поле боя останется, но его доля будет сведена к минимуму. Несмотря на это, наш пехотинец — это самая большая ценность.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить нашего пехотинца. Чтобы он управлял сначала дроном, роботизированной платформой, а потом уже шел сам", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли запасы ракет и дронов в России. В последнее время враг увеличил производство ударных дронов.

Также Сырский назвал впечатляющее количество целей РФ, которые украинские военные уничтожили дронами.

оружие дроны война в Украине Александр Сырский фронт FPV-дроны
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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