Скільки РФ може запускати дронів за добу — відповідь ГУР

Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: espreso.tv

В українській розвідці назвали кількість безпілотників, які Росія може запускати за добу. Відтак, за даними ГУР, максимально російські загарбники можуть запускати до 500 дронів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки у коментарі "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Скільки РФ може запускати дронів за добу

За даними воєнної розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних безпілотників типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

На сьогодні, за оцінкою ГУР, Росія здатна виробляти до 170 таких дронів на добу — ударних та імітаторів. При цьому до кінця цього року Москва планує наростити виробництво цих БпЛА до 190 одиниць на день.

За інформацією української розвідки, наразі Росія здатна запускати до 300 ударних дронів за одну добу. Однак, якщо враховувати імітатори, максимальна кількість може сягати 500 одиниць.

Раніше в українській розвідці розповіли про запаси ракет і дронів у Росії.

Зокрема, нещодавно у Міноборони розкрили масштаби виробництва дронів в Україні.