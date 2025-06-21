Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В ГУР розкрили запаси ракет і дронів у Росії

В ГУР розкрили запаси ракет і дронів у Росії

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 11:58
Обстріли України — скільки дронів і ракет має в запасі Росія
Виробництво ракет. Фото: wikimedia.org
Ключові моменти Скільки ракет та дронів має на озброєнні Росія

Російська армія станом на 15 червня має в запасі понад 1950 стратегічних ракет різного типу. Крім того, ворог збільшив виробництво ударних дронів.

Про це повідомили в Головному управління розвідки у коментарі РБК-Україна

Реклама
Читайте також:

Скільки ракет та дронів має на озброєнні Росія

У розвідці розповіли, що Москва має в запасі тисячі ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети "Кинжали". Крім того,  в Росії є тисячі ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. 

Загалом основні запаси ракет в РФ станом на 15 червня такі:

  • до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";
  • до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";
  • до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
  • до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
  • понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";
  • до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
  • до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

У ГУР зазначаються, що на місяць Росія виробляє 195 ракет, до цього переліку входять:

  • до 60 ракет "Іскандер-М";
  • до 20 "Іскандер-К";
  • до 60 "Х-101";
  • до 10 модернізованих Х-32;
  • до 30 "Калібрів";
  • до 15 "Кинджалів".

Також окупанти наростили виробництво ударних дронів. Станом на зараз у них є 6000 БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6000 тисяч імітаторів ("Гербера").

Українська розвідка повідомляє, що РФ може виробляти на добу до 170 таких дронів і до кінця 2025 року планує наростити виробництво до 190 одиниць на день. 

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони розкрили масштаби виробництва дронів в Україні. На рік це мільйони одиниць. 

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які українські військові знищили дронами.

зброя обстріли ракети дрони ГУР Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації