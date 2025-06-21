Обстріли України — скільки дронів і ракет має в запасі Росія

Виробництво ракет. Фото: wikimedia.org

Російська армія станом на 15 червня має в запасі понад 1950 стратегічних ракет різного типу. Крім того, ворог збільшив виробництво ударних дронів.

Про це повідомили в Головному управління розвідки у коментарі РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Скільки ракет та дронів має на озброєнні Росія

У розвідці розповіли, що Москва має в запасі тисячі ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети "Кинжали". Крім того, в Росії є тисячі ударних безпілотників типу Shahed-136 та їхніх імітаторів.

Загалом основні запаси ракет в РФ станом на 15 червня такі:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;

понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";

до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;

до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

У ГУР зазначаються, що на місяць Росія виробляє 195 ракет, до цього переліку входять:

до 60 ракет "Іскандер-М";

до 20 "Іскандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернізованих Х-32;

до 30 "Калібрів";

до 15 "Кинджалів".

Також окупанти наростили виробництво ударних дронів. Станом на зараз у них є 6000 БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6000 тисяч імітаторів ("Гербера").

Українська розвідка повідомляє, що РФ може виробляти на добу до 170 таких дронів і до кінця 2025 року планує наростити виробництво до 190 одиниць на день.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони розкрили масштаби виробництва дронів в Україні. На рік це мільйони одиниць.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які українські військові знищили дронами.