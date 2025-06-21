Обстрелы Украины — сколько дронов и ракет имеет в запасе Россия

Производство ракет. Фото: wikimedia.org

Российская армия по состоянию на 15 июня имеет в запасе более 1950 стратегических ракет различного типа. Кроме того, враг увеличил производство ударных дронов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в комментарии РБК-Украина.

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В разведке рассказали, что Москва имеет в запасе тысячи ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты "Кинжалы". Кроме того, в России есть тысячи ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов.

В общем, основные запасы ракет в РФ по состоянию на 15 июня следующие:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

В ГУР отмечаются, что в месяц Россия производит 195 ракет, в этот перечень входят:

до 60 ракет "Искандер-М";

до 20 "Искандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернизированных Х-32;

до 30 "Калибров";

до 15 "Кинжалов".

Также оккупанты нарастили производство ударных дронов. По состоянию на сейчас у них есть 6000 БпЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6000 тысяч имитаторов ("Гербера").

Украинская разведка сообщает, что РФ может производить в сутки до 170 таких дронов и до конца 2025 года планирует нарастить производство до 190 единиц в день.

Напомним, недавно в Минобороны раскрыли масштабы производства дронов в Украине. В год это миллионы единиц.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал впечатляющее количество целей РФ, которые украинские военные уничтожили дронами.