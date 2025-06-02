Скільки дронів може виробляти Україна - дані Міноборони

Олександр Козенко. Фото: Міноборони України

Україна підняла розвиток безпілотної авіації на нову сходинку. Щороку національний оборонно-промисловий комплекс здатен виробляти до десяти мільйонів дронів.

Про це повідомив заступник голови Міністерства оборони України Олександр Козенко під час виступу на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі у понеділок, 2 червня.

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Під час свого виступу Козенко представив учасникам безпекового форуму можливості українського оборонно-промислового комплексу, зокрема у сфері виробництва безпілотників. За його словами, вітчизняні дрони суттєво дешевші за іноземні аналоги та вже пройшли бойове випробування.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", — зауважив він.

За словами заступника міністра оборони, з урахуванням бойового досвіду Україна нині формує доктринальні зміни щодо застосування дронів, які вже забезпечують 80% усіх влучань на полі бою.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які знищили дронами.

Крім того, нещодавно вперше в історії української армії на фронті було задіяно інноваційний дрон-носій із функціями штучного інтелекту. Цей апарат транспортує ударні безпілотники, які самостійно виявляють ворожі цілі та завдають ударів без участі оператора.