Сколько дронов может производить Украина - данные Минобороны

Александр Козенко. Фото: Минобороны Украины

Украина подняла развитие беспилотной авиации на новую ступеньку. Ежегодно национальный оборонно-промышленный комплекс способен производить до десяти миллионов дронов.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в понедельник, 2 июня.

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Во время своего выступления Козенко представил участникам форума по безопасности возможности украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности в сфере производства беспилотников. По его словам, отечественные дроны существенно дешевле иностранных аналогов и уже прошли боевое испытание.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", — отметил он.

По словам заместителя министра обороны, с учетом боевого опыта Украина сейчас формирует доктринальные изменения по применению дронов, которые уже обеспечивают 80% всех попаданий на поле боя.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал впечатляющее количество целей РФ, которые уничтожили дронами.

Кроме того, недавно впервые в истории украинской армии на фронте был задействован инновационный дрон-носитель с функциями искусственного интеллекта. Этот аппарат транспортирует ударные беспилотники, которые самостоятельно обнаруживают вражеские цели и наносят удары без участия оператора.