Сколько РФ может запускать дронов в сутки - ответ ГУР

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: espreso.tv

В украинской разведке назвали количество беспилотников, которые Россия может запускать за сутки. Следовательно, по данным ГУР, максимально российские захватчики могут запускать до 500 дронов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки в комментарии "РБК-Украина".

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Сколько РФ может запускать дронов в сутки

По данным военной разведки, по состоянию на 15 июня у России было более 6 тысяч ударных беспилотников типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

На сегодня, по оценке ГУР, Россия способна производить до 170 таких дронов в сутки — ударных и имитаторов. При этом до конца этого года Москва планирует нарастить производство этих БпЛА до 190 единиц в день.

По информации украинской разведки, сейчас Россия способна запускать до 300 ударных дронов за одни сутки. Однако, если учитывать имитаторы, максимальное количество может достигать 500 единиц.

Ранее в украинской разведке рассказали о запасах ракет и дронов в России.

В частности, недавно в Минобороны раскрыли масштабы производства дронов в Украине.