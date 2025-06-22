Обстрелы Украины — как ПВО сбивает российские дроны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

Российские войска ежедневно обстреливают Украину ударными дронами, в частности "шахедами". Обычно противовоздушная оборона уничтожает большинство целей, и часто это работа именно огневых мобильных групп.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает главный редактор Новини.LIVE, Елена Халик, которая присутствовала на мероприятии.

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Сырский пояснил, что в противодействии ударным дронам россиян применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения. По его словам, поскольку нужно экономить зенитные ракеты, то приоритетными для поражения "шахедов" являются мобильные огневые группы.

"Именно на них приходится наибольшая доля уничтоженных ударных БпЛА. Эффективность МВГ составляет до 40%. То есть сегодня они не потеряли свою актуальность", — подчеркнул главком.

Также он рассказал, что эффективной в борьбе с "шахедами" является легкомоторная авиация. В Украине она есть, а также есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны иностранных партнеров.

"Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", — добавил Александр Сырский.

Кроме того, он рассказал об армейской авиации как методе борьбы с вражескими дронами. Она ежедневно применяется в отражении дроновых атак. Руководство масштабирует это направление и уже организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов.

Напомним, ранее Сырский рассказал, что у Украины больше fpv-дронов, чем у России. Однако враг опережает нас в производстве дронов на оптоволоконном управлении.

Также главком назвал впечатляющее количество целей РФ, которые украинские военные уничтожили дронами.