Deep Strike дроны в Украине — как они изменили войну

Впечатляющая эффективность — Сырский об успехах Deep Strike
В Украине производят Deep Strike дроны, которые способны бить вглубь российской территории. Они существенно изменили войну, ведь ощутимо ослабляют военно-экономический потенциал России.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая присутствовала на мероприятии.
Чем эффективны Deep Strike дроны
Сырский рассказал, что Deep Strike — это одна из самых сильных сторон Украины. Эффективность этих действий превышает затраты поражения в 15 раз.
"Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны", — подчеркнул главком.
Он также добавил, что Украина будет продолжать поражения по территории РФ по направлению Deep Strike, а также наращивать масштабы и глубину. Конечно, все это будет с учетом того, что мы не воюем против гражданского населения, а только уничтожаем чисто военные объекты.
Отметим, что Deep Strike — это дальнобойные беспилотники, которые способны бить вглубь России. К таким относятся ударные БпЛА "Лютий" и "Бобер" и ракеты-дроны "Пекло" и "Паляниця". Кроме того, Силы обороны применяют другие засекреченные средства Deep Strike.
Напомним, ранее Сирский заявил, что у Украины больше fpv-дронов, чем у РФ. Однако Россия опережает нас в производстве дронов на оптоволоконном управлении.
Также главнокомандующий объяснил, как украинская ПВО сбивает российские "шахеды". Большинство целей уничтожают огневые мобильные группы.
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