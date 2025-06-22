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Впечатляющая эффективность — Сырский об успехах Deep Strike

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 13:15
Deep Strike дроны в Украине — как они изменили войну
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины
Ключові моменти Чем эффективны Deep Strike дроны

В Украине производят Deep Strike дроны, которые способны бить вглубь российской территории. Они существенно изменили войну, ведь ощутимо ослабляют военно-экономический потенциал России.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая присутствовала на мероприятии.

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Чем эффективны Deep Strike дроны

Сырский рассказал, что Deep Strike — это одна из самых сильных сторон Украины. Эффективность этих действий превышает затраты поражения в 15 раз.

"Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны", — подчеркнул главком.

Он также добавил, что Украина будет продолжать поражения по территории РФ по направлению Deep Strike, а также наращивать масштабы и глубину. Конечно, все это будет с учетом того, что мы не воюем против гражданского населения, а только уничтожаем чисто военные объекты.

Отметим, что Deep Strike — это дальнобойные беспилотники, которые способны бить вглубь России. К таким относятся ударные БпЛА "Лютий" и "Бобер" и ракеты-дроны "Пекло" и "Паляниця". Кроме того, Силы обороны применяют другие засекреченные средства Deep Strike.

Напомним, ранее Сирский заявил, что у Украины больше fpv-дронов, чем у РФ. Однако Россия опережает нас в производстве дронов на оптоволоконном управлении.

Также главнокомандующий объяснил, как украинская ПВО сбивает российские "шахеды". Большинство целей уничтожают огневые мобильные группы.

обстрелы война в Украине Александр Сырский Россия ВПК
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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