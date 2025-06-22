Можливості російських окупантів — Сирський назвав кількість армії ворога

Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що країні відомо про можливості ворога. За його словами, наразі близько 695 тисяч особового складу російських окупантів перебуває в Україні.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка була присутня на заході.

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Можливості російських окупантів

Сирський розповів, що за минулий рік РФ набрала близько 440 тисяч контрактників. Йдеться про тих, хто пішов воювати за гроші. Внаслідок цього армія ворога в середньому збільшується на 8-9 тисяч щомісячно.

"І на сьогодні російська окупаційна армія, разом з оперативним резервом, має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України. У них є і стратегічний резерв, це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча", — наголосив Сирський.

За його словами, окупанти готуються до затяжної війни на виснаження, оскільки це їхня головна стратегія. Росія хоче тиснути Україну людським ресурсом.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що протягом останнього року протяжність лінії фронту збільшилася на 200 км. Наразі вона складає близько 1 200 км.

Продовження мобілізації в Україні

Сирський наголосив, що основним джерелом забезпечення поповнення українського війська є продовження мобілізації. За його словами, в умовах війни жодна країна не уникнула її.

Головнокомандувач ЗСУ наполягає на мобілізації з обовʼязковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Він каже, що для людей вона не повинна бути шоком.

"Всі наші ТЦК повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним Головнокомандувачем. В ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення", — розповів Сирський.

Він пояснив, що ТЦК повинні виконувати свої обовʼязки та не допускати ганебних випадків, а корупціонери та порушники законності — повинні бути викриті.

"Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", — додав Сирський.

Нагадаємо, Сирський висловився про українські дрони Deep Strike. Вони здатні бити вглиб території Росії.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що на фронті змінилися фортифікаційні споруди. За його словами, великі опорні пункти вже втратили актуальність.