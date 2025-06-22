Війна в Україні — як змінилися фортифікації на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Фортифікаційні споруди на фронті зараз дуже відрізняються від тих, що були на початку повномасштабного вторгнення. Величезні опорні пункти вже втратили свою актуальність.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка була присутня на заході.

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Як змінилися фортифікаційні споруди на фронті

Сирський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення будувалися величезні опорні пункти та батальйонні райони оборони. Однак досвід у Бахмуті показав, що в такому вигляді вони вже втратили свою актуальність. За словами головкома, зараз ЗСУ перейшли до ротних опорних пунктів, а пізніше навіть до взводних.

"Тепер ми бачимо, що найбільш ефективна позиція — максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину", — пояснив генерал.

Водночас він наголосив, що зараз усі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Крім того, мають бути закриті ходи сполучення, аби захиститися від ураження бійців та пілотів БпЛА.

Сирський також звернув увагу на те, що зміни в тактиці та у вимогах до фортифікації диктує розвиток дронів. Якщо раніше всі фортифікаційні споруди будувалися з метою недопущення просування противника, в тому числі на відкритій місцевості, де ворог міг застосувати велику кількість бронетехніки, то тепер підходи змінилися. Все будується навколо посадок, лісосмуг, які мають кращі маскувальні властивості. І, звичайно, ділянки мінування, протитанкові рови, інші перешкоди.

"Тобто, з одного боку, маємо справу з розвитком технологій, а з іншого — працюють старі перевірені засоби. Я хочу наголосити, що будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня — наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати — звичайно, це укріплення не відіграє свою роль", — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також зазначив, що на передньому краї солдати самі обладнують для себе позиції саперними лопатами. Перша лінія готується військовими вже безпосередньо під час бойових дій. А вже друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних сил та Державною спеціальною службою транспорту, спільно з цивільними організаціями. І третя лінія, капітальна, будується обласними військовими адміністраціями.

Нагадаємо, раніше Сирський назвав головну мету переходу на корпусну систему в ЗСУ. Це важливо для того, аби зменшити навантаження на органи військового управління.

Крім того, головнокомандувач пояснив, як ППО збиває російські "шахеди" під час повітряних тривог. Найбільша частина збитих БпЛА — це робота саме вогневих мобільних груп.