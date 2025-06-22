Корпусна система в ЗСУ — на якому етапі перехід

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Ще 2024 року в Україні розпочали реорганізацію Збройних Сил в умовах ведення бойових дій та передбачили створення армійських корпусів. Таке рішення було ухвалено для того, щоб зменшити навантаження на органи військового управління.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами.

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Мета переходу на корпусну систему в ЗСУ

Сирський розповів, що головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Крім того, це розпочато для того, аби зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі. При цьому рівень оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ) залишається, а рівень оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) поступово ліквідується.

"Що маємо станом на зараз? Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі — наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги", — пояснив головнокомандувач.

Він додав, що таким чином в українській армії буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони. Ідеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем.

"Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також — створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", — сказав генерал.

Крім того, Олександр Сирський зазначив, що процес триває та іде практично без затримок. Як відомо, командири корпусів підібрали своє управління. Їм усім дали право обирати собі заступників, яких вони бажають. Таким чином відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює.

Так, за словами головкома, переважна більшість командирів корпусів — це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів — так само.

"Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, у квітні в Нацгвардії створили два корпуси. Їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.

Станом наприкінці лютого 2025 року у ЗСУ налічувалось вже п'ять корпусів. Сирський зазначив, що вони формуються на основі операційних команд, штабів, окремих бригад, шляхом їх масштабування.