Корпусная система в ВСУ — на каком этапе переход

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

Еще в 2024 году в Украине начали реорганизацию Вооруженных сил в условиях ведения боевых действий и предусмотрели создание армейских корпусов. Такое решение было принято для того, чтобы уменьшить нагрузку на органы военного управления.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами.

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Цель перехода на корпусную систему в ВСУ

Сырский рассказал, что главная цель перехода на новую организационную структуру — повысить эффективность действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления. Кроме того, это начато для того, чтобы уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу), который создан уже на постоянной основе. При этом уровень оперативно-стратегических группировок (ОСГВ) остается, а уровень оперативно-тактических группировок (ОТГ) постепенно ликвидируется.

"Что имеем по состоянию на сейчас? Первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. В дальнейшем — следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы", — пояснил главнокомандующий.

Он добавил, что таким образом в украинской армии будет завершен переход на корпусную систему и соответствующая перестройка нашей обороны. Речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем.

"Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также — создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия", — сказал генерал.

Кроме того, Александр Сырский отметил, что процесс продолжается и идет практически без задержек. Как известно, командиры корпусов подобрали свое управление. Им всем дали право выбирать себе заместителей, которых они хотят. Таким образом произошло значительное омоложение оперативного руководящего состава воюющей армии.

Так, по словам главкома, подавляющее большинство командиров корпусов — это бывшие командиры бригад, отличившиеся на поле боя. Их заместители, начальники штабов — так же.

"Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов", — подытожил Сырский.

Напомним, в апреле в Нацгвардии создали два корпуса. Их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

По состоянию на конец февраля 2025 года в ВСУ насчитывалось уже пять корпусов. Сырский отметил, что они формируются на основе операционных команд, штабов, отдельных бригад путем их масштабирования.