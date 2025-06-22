Война в Украине — как изменились фортификации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

Фортификационные сооружения на фронте сейчас очень отличаются от тех, что были в начале полномасштабного вторжения. Огромные опорные пункты уже потеряли свою актуальность.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая присутствовала на мероприятии.

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Как изменились фортификационные сооружения на фронте

Сырский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения строились огромные опорные пункты и батальонные районы обороны. Однако опыт в Бахмуте показал, что в таком виде они уже потеряли свою актуальность. По словам главкома, сейчас ВСУ перешли к ротным опорным пунктам, а позже даже к взводным.

"Теперь мы видим, что наиболее эффективная позиция — максимум на отделение. А в основном это группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель", — пояснил генерал.

В то же время он подчеркнул, что сейчас все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Кроме того, должны быть закрыты ходы сообщения, чтобы защититься от поражения бойцов и пилотов БпЛА.

Сырский также обратил внимание на то, что изменения в тактике и в требованиях к фортификации диктует развитие дронов. Если раньше все фортификационные сооружения строились с целью недопущения продвижения противника, в том числе на открытой местности, где враг мог применить большое количество бронетехники, то теперь подходы изменились. Все строится вокруг посадок, лесополос, которые имеют лучшие маскировочные свойства. И, конечно, участки минирования, противотанковые рвы, другие препятствия.

"То есть, с одной стороны, имеем дело с развитием технологий, а с другой — работают старые проверенные средства. Я хочу подчеркнуть, что любое укрепление действительно эффективно только тогда, когда оно занято нашими войсками. Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно — например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата — конечно, это укрепление не играет свою роль", — пояснил главнокомандующий ВСУ.

Сырский также отметил, что на переднем крае солдаты сами оборудуют для себя позиции саперными лопатами. Первая линия готовится военными уже непосредственно в ходе боевых действий. А уже вторая линия готовится, как правило, инженерными подразделениями Вооруженных сил и Государственной специальной службой транспорта, совместно с гражданскими организациями. И третья линия, капитальная, строится областными военными администрациями.

Напомним, ранее Сырский назвал главную цель перехода на корпусную систему в ВСУ. Это важно для того, чтобы уменьшить нагрузку на органы военного управления.

Кроме того, главнокомандующий объяснил, как ПВО сбивает российские "шахеды" во время воздушных тревог. Наибольшая часть сбитых БпЛА — это работа именно огневых мобильных групп.