Возможности российских оккупантов — Сырский назвал количество армии врага

Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что стране известно о возможностях врага. По его словам, сейчас около 695 тысяч личного состава российских оккупантов находится в Украине.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая присутствовала на мероприятии.

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Возможности российских оккупантов

Сырский рассказал, что за прошлый год РФ набрала около 440 тысяч контрактников. Речь идет о тех, кто пошел воевать за деньги. Вследствие этого армия врага в среднем увеличивается на 8-9 тысяч ежемесячно.

"И на сегодня российская оккупационная армия, вместе с оперативным резервом, имеет численность около 695 тысяч личного состава на территории Украины. У них есть и стратегический резерв, это 13 дивизий, определенное количество полков и бригад. Это еще 121 тысяча", — подчеркнул Сырский.

По его словам, оккупанты готовятся к затяжной войне на истощение, поскольку это их главная стратегия. Россия хочет давить Украину человеческим ресурсом.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что за последний год протяженность линии фронта увеличилась на 200 км. Сейчас она составляет около 1 200 км.

Продолжение мобилизации в Украине

Сырский отметил, что основным источником обеспечения пополнения украинской армии является продолжение мобилизации. По его словам, в условиях войны ни одна страна не избежала ее.

Главнокомандующий ВСУ настаивает на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Он говорит, что для людей она не должна быть шоком.

"Все наши ТЦК должны измениться. Определена задача президентом Украины — Верховным Главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения", — рассказал Сырский.

Он объяснил, что ТЦК должны выполнять свои обязанности и не допускать позорных случаев, а коррупционеры и нарушители законности — должны быть разоблачены.

"Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей", — добавил Сырский.

Напомним, Сырский высказался об украинских дронах Deep Strike. Они способны бить вглубь территории России.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ заявил, что на фронте изменились фортификационные сооружения. По его словам, крупные опорные пункты уже потеряли актуальность.