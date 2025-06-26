Наступление РФ на Сумы — Сырский побывал на фронте и рассказал о ситуации на направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Продвижение российских войск в приграничье Сумской области остановлено, а линия боевого столкновения стабилизирована. На определенных участках бойцы успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают украинскую землю.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский после рабочей поездки на Северослобожанское направление.

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По словам Сырского, в течение мая-июня российские силы не смогли реализовать запланированную волну так называемого "летнего наступления". Подобно прошлогодней неудачной попытке наступления на Харьковщине, нынешняя активность в приграничье Сумщины также потерпела поражение.

"Можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине. Зато принятые ранее наши решения уже дают результат", — говорится в сообщении.

Сырский на фронте. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские силы успешно применяют тактику активной обороны и постепенно оттесняют врага на отдельных участках. В частности, на Северослобожанском и Курском направлениях повторно сковано до 50 тысяч российских военных, среди которых — элитные подразделения ВДВ и морской пехоты РФ.

"Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении", — отметил генерал.

Бойцы Сил обороны и главнокомандующий ВСУ. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Сырский подчеркнул, что для усиления обороны области сформирована специальная группа в составе командования Северослобожанской группировки. Основными задачами являются укрепление оборонительных рубежей, инженерных заграждений и фортификационных заграждений.

"Назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и громад Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника. Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Генерал также провел инспекцию строительства фортификационных сооружений и подготовки "kill-зон" и антидронових коридоров. По его словам, темпы работы должны быть выше, чтобы соответствовать вызовам современной войны. В течение определенного срока он планирует повторную проверку.

Защитная сетка. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Сырский также провел координационные совещания с командованием и военными на позициях, а также вручил награды Главнокомандующего лучшим воинам.

Награждение военного. Фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас около 695 тысяч личного состава российских оккупантов находится в Украине. Также генерал рассказал об успехах Deep Strike.