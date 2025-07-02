Буданов заявив, що нова антена CRPA на дронах Шахед є українською розробкою

Голова ГУР України Кирило Буданов. Фото: ГУР

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов поділився з журналістами несподіваною інформацією. Виявляється, що нові антени, які застосовують російські окупанти на своїх "Шахедах", є українською розробкою. Також очільник ГУР висловився про можливість масованих ударів дронами-камікадзе.

Про все це Кирило Буданов заявив в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Що відомо про українську антену на дронах РФ

Кирило Буданов повідомив, що дрони-камікадзе окупантів отримали вдосконалену антену CRPА, на 16 елементів, яка є розробкою українських інженерів. Виявляється, що розробники ще на початку двохтисячних представили її, але не знайшли підтримки в Україні. Тому вони подались ще тоді до РФ.

"Зараз один з них загинув трагічно якимось чином. Один ще живе, але теж, мабуть, недовго", — сказав Буданов.

Як часто РФ може масовано бити дронами-камікадзе

Очільник ГУР вважає, що запускати за один залп відразу 500 дронів окупанти можуть, але робити кожного дня — це нереально. Кирило Буданов зазначив, що росіяни будуть накопичувати дрони для подібних атак і періодично атакувати саме масовано.

Буданов підкреслив, що з Ірану до РФ давно, крім компонентів та потрібних хімікатів нічого не надходить. Хіба що є невеличкі поставки боєприпасів.

Раніше Буданов повідомив, що російські окупанти максимально посилили свої дії на фронті. Він спрогнозував, коли напруга може спасти.

Також ми інформували, що Кирило Буданов звернувся до полонених українців та їхніх родин. За його словами, головна мета України — повернути додому всіх своїх людей.