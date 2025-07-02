Буданов заявил, что новая антенна CRPA на дронах Шахед является украинской разработкой

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов поделился с журналистами неожиданной информацией. Оказывается, что новые антенны, которые применяют российские оккупанты на своих "Шахедах" являются украинской разработкой. Также глава ГУР высказался о возможности массированных ударов дронами-камикадзе.

Обо всем этом Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Кирилл Буданов сообщил, что дроны-камикадзе оккупантов получили усовершенствованную антенну CRPА, на 16 элементов, которая является разработкой украинских инженеров. Оказывается, что разработчики еще в начале двухтысячных представили ее, но не нашли поддержки в Украине. Поэтому они подались еще тогда в РФ.

"Сейчас один из них погиб трагически каким-то образом. Один еще живет, но тоже, видимо, недолго", — сказал Буданов.

Как часто РФ может массированно бить дронами-камикадзе

Глава ГУР считает, что запускать за один залп сразу 500 дронов оккупанты могут, но делать каждый день - это не реально. Кирилл Буданов отметил, что россияне будут накапливать дроны для подобных атак и периодически атаковать именно массированно.

Буданов подчеркнул, что из Ирана в РФ давно, кроме компонентов и нужных химикатов ничего не поступает. Разве что есть небольшие поставки боеприпасов.

Ранее Буданов сообщил, что российские оккупанты максимально усилили свои действия на фронте. Он спрогнозировал, когда напряжение может спасть.

Также мы информировали, что Кирилл Буданов обратился к пленным украинцам и их семьям. По его словам, главная цель Украины - вернуть домой всех своих людей.