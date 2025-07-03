"Дроноцид" - операция ГУР по уничтожению операторов БпЛА РФ

В ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ
Украинские военные провели комплекса операцию по уничтожению позиций российских операторов БпЛА под названием "Дроноцид". В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали уникальные кадры этой операции.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР МОУ в четверг, 2 июля, в Telegram.
Операция "Дроноцид" — подробности и видео
В украинской разведке рассказали о комплексной операции по уничтожению позиций российских операторов дронов и показали кадры операции "Дроноцид".
"Приоритетная охота — Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия" устроили месячник аннигиляции российских дроноводов", — отметили в ГУР.
А также добавили, что в течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.
В результате операции уничтожено и повреждено — 42 объекта, где заседали российские убийцы.
"На видео — уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами. Вооруженная борьба за Украину продолжается", — написали украинские разведчики.
Напомним, что недавно Кирилл Буданов заявил, что операции с помощью беспилотников продолжаются почти постоянно.
Также он сообщал, что новые антенны, которые применяют российские оккупанты на своих "Шахедах", являются украинской разработкой.
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