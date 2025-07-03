"Дроноцид" - операция ГУР по уничтожению операторов БпЛА РФ

Операция по уничтожению позиций российских операторов БпЛА. Фото: кадр из видео

Украинские военные провели комплекса операцию по уничтожению позиций российских операторов БпЛА под названием "Дроноцид". В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали уникальные кадры этой операции.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР МОУ в четверг, 2 июля, в Telegram.

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В украинской разведке рассказали о комплексной операции по уничтожению позиций российских операторов дронов и показали кадры операции "Дроноцид".

"Приоритетная охота — Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия" устроили месячник аннигиляции российских дроноводов", — отметили в ГУР.

А также добавили, что в течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.

В результате операции уничтожено и повреждено — 42 объекта, где заседали российские убийцы.

"На видео — уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами. Вооруженная борьба за Украину продолжается", — написали украинские разведчики.

Напомним, что недавно Кирилл Буданов заявил, что операции с помощью беспилотников продолжаются почти постоянно.

Также он сообщал, что новые антенны, которые применяют российские оккупанты на своих "Шахедах", являются украинской разработкой.