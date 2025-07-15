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Головна Армія Донбаська спека — в ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів

Донбаська спека — в ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 23:50
В ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів на Донеччині
Процес полювання на окупантів. Фото: кадр з відео

Українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу. В операції взяли участь бійці 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ.

Відео показали на каналі бригади у вівторок, 15 липня.

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Удари завдавалися, як артилерією так і дронами.

"Донбаська спека. Заробітчани з РФ отримали теплові удари та прилягли відпочити", — прокоментували відео у бригаді.

Нагадаємо, що розвідники групи Black Winter, що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України, здійснили нетипову операцію на Лиманському напрямку. В ході дій їм вдалося ліквідувати кілька добре укритих бліндажів противника, які вважалися складними для ураження.

Також в ГУР показали операцію зі знищення позицій операторів БпЛА РФ. Вона отримала назву "Дроноцид".

ЗСУ Донецька область війна в Україні втрати окупантів армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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