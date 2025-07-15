В ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів на Донеччині

Донбаська спека — в ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів
Українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу. В операції взяли участь бійці 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ.
Відео показали на каналі бригади у вівторок, 15 липня.
Що відомо про знищення окупантів на Донеччині
Удари завдавалися, як артилерією так і дронами.
"Донбаська спека. Заробітчани з РФ отримали теплові удари та прилягли відпочити", — прокоментували відео у бригаді.
Нагадаємо, що розвідники групи Black Winter, що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України, здійснили нетипову операцію на Лиманському напрямку. В ході дій їм вдалося ліквідувати кілька добре укритих бліндажів противника, які вважалися складними для ураження.
Також в ГУР показали операцію зі знищення позицій операторів БпЛА РФ. Вона отримала назву "Дроноцид".
Читайте Новини.LIVE!