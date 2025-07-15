Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Донбасская жара — в ВСУ показали мощное видео ликвидации россиян

Донбасская жара — в ВСУ показали мощное видео ликвидации россиян

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 23:50
В ВСУ показали эффектное видео уничтожения оккупантов в Донецкой области
Процесс охоты на оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава. В операции приняли участие бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.

Видео показали на канале бригады во вторник, 15 июля.

Реклама
Читайте также:

Что известно об уничтожении оккупантов в Донецкой области

Удары наносились, как артиллерией так и дронами.

"Донбасская жара. Работники из РФ получили тепловые удары и прилегли отдохнуть", — прокомментировали видео в бригаде.

Напомним, что разведчики группы Black Winter, входящие в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины, осуществили нетипичную операцию на Лиманском направлении. В ходе действий им удалось ликвидировать несколько хорошо укрытых блиндажей противника, которые считались сложными для поражения.

Также в ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ. Она получила название "Дроноцид".

ВСУ Донецкая область война в Украине потери оккупантов армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации