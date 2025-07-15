В ВСУ показали эффектное видео уничтожения оккупантов в Донецкой области

Процесс охоты на оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава. В операции приняли участие бойцы 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ.

Видео показали на канале бригады во вторник, 15 июля.

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Удары наносились, как артиллерией так и дронами.

"Донбасская жара. Работники из РФ получили тепловые удары и прилегли отдохнуть", — прокомментировали видео в бригаде.

Напомним, что разведчики группы Black Winter, входящие в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины, осуществили нетипичную операцию на Лиманском направлении. В ходе действий им удалось ликвидировать несколько хорошо укрытых блиндажей противника, которые считались сложными для поражения.

Также в ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ. Она получила название "Дроноцид".