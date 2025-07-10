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Головна Армія Бійці ГУР ефектно знищили важкодоступні бліндажі з росіянами

Бійці ГУР ефектно знищили важкодоступні бліндажі з росіянами

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 09:57
Знищили бліндажі з росіянами — бійці ГУР провели унікальну операцію
Бійці ГУР на завданні. Фото: кадр з відео

Розвідники Black Winter Group у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки МО України провели унікальну операцію на Лиманському напрямку. Вони знищили низку важкодоступних бліндажів із окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУР 10 липня. 

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В ГУР розповіли, що під час операції з бійцями Третьої окремої штурмової бригади вони утримали позиції українських сил і знищили низку важкодоступних бліндажів з окупантами.

"Попри безперервні ворожі артобстріли, авіаудари та атаки дронів, розвідники й піхотинці також здійснили успішну вилазку за "нуль" для порятунку кількох важкопоранених військових Сил оборони України", — поділились у розвідки.

Також там нагадали росіянам, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР взяли в полон африканського "студента" на Запорізькому напрямку. Він приїхав до Росії навчатися, але обманом потрапив на війну.

Крім того, в ГУР показали операцію зі знищення позицій операторів БпЛА РФ. Вона отримала назву "Дроноцид".

росіяни спецоперація війна в Україні ГУР фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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