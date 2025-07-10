Уничтожили блиндажи с россиянами — бойцы ГУР провели уникальную операцию

Бойцы ГУР на задании. Фото: кадр из видео

Разведчики "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины провели уникальную операцию на Лиманском направлении. Они уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР 10 июля.

Реклама

Читайте также:

Уникальная спецоперация бойцов ГУР

В ГУР рассказали, что во время операции с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады они удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

"Несмотря на непрерывные вражеские артобстрелы, авиаудары и атаки дронов, разведчики и пехотинцы также совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения нескольких тяжелораненых военных Сил обороны Украины", — поделились в разведке.

Также там напомнили россиянам, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, недавно бойцы ГУР взяли в плен африканского "студента" на Запорожском направлении. Он приехал в Россию учиться, но обманом попал на войну.

Кроме того, в ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ. Она получила название "Дроноцид".