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Главная Армия Бойцы ГУР эффектно уничтожили блиндажи с россиянами — видео

Бойцы ГУР эффектно уничтожили блиндажи с россиянами — видео

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 09:57
Уничтожили блиндажи с россиянами — бойцы ГУР провели уникальную операцию
Бойцы ГУР на задании. Фото: кадр из видео

Разведчики "Black Winter Group" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины провели уникальную операцию на Лиманском направлении. Они уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР 10 июля.

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В ГУР рассказали, что во время операции с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады они удержали позиции украинских сил и уничтожили ряд труднодоступных блиндажей с оккупантами.

"Несмотря на непрерывные вражеские артобстрелы, авиаудары и атаки дронов, разведчики и пехотинцы также совершили успешную вылазку за "ноль" для спасения нескольких тяжелораненых военных Сил обороны Украины", — поделились в разведке.

Также там напомнили россиянам, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, недавно бойцы ГУР взяли в плен африканского "студента" на Запорожском направлении. Он приехал в Россию учиться, но обманом попал на войну.

Кроме того, в ГУР показали операцию по уничтожению позиций операторов БпЛА РФ. Она получила название "Дроноцид".

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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