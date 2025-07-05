Легіон Свобода Росії взяли в полон негрійця на Запоріжжі — відео

Полонений нігерієць. Фото: кадр з відео

Бійці підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Легіон "Свобода Росії" взяли в полон на Запорізькому напрямку африканського "студента". Він приїхав в Росію навчатися, але потрапив на війну.

Про це повідомили в ГУР 5 липня.

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У розвідці розповіли, що під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР Легіон "Свобода Росії" взяли в полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке.

Зазначається, що він був студентом Московської вищої школи економіки і його втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Так, він проходив службу у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ.

"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм". Це — чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо", — наголосили в ГУР.

Водночас Легін "Свобода Росії" звернулись до московських найманців та солдатів і нагадали, що їхні життя лише "розхідний матеріал" для російського командування. Їх закликали здаватися в полон або ж приєднуватися до ЛСР.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ взяли в полон двох африканців на Сіверському напрямку. На фронт вони потрапили обманом.

Раніше ми також повідомляли, що на боці Росії проти України воює щонайменше 100 китайців. Вони долучилися до армії РФ, як найманці та не мають прямого зв'язку з урядом КНР.