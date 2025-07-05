Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бойцы ГУР взяли в плен африканского "студента" — видео

Бойцы ГУР взяли в плен африканского "студента" — видео

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 16:23
Легион Свобода России взяли в плен нигерийца на Запорожье — видео
Пленный нигериец в плену. Фото: кадр из видео

Бойцы подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Легион "Свобода России" взяли в плен на Запорожском направлении африканского "студента". Он приехал в Россию учиться, но попал на войну.

Об этом сообщили в ГУР 5 июля.

Реклама
Читайте также:

Бойцы ГУР пленили нигерийца

В разведке рассказали, что во время штурмовых действий на Запорожском направлении бойцы подразделения ГУР Легион "Свобода России" взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке.

Отмечается, что он был студентом Московской высшей школы экономики и его втянули в войну под предлогом "быстрого заработка" и "безопасной службы". Так, он проходил службу в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

"Московиты обещали ему "легкую прогулку" и поддержку в закреплении на позициях, а взамен бросили в "мясной штурм". Это — очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо", — отметили в ГУР.

В то же время Легин "Свобода России" обратились к московским наемникам и солдатам и напомнили, что их жизни лишь "расходный материал" для российского командования. Их призвали сдаваться в плен или присоединяться к ЛСР.

Напомним, недавно ВСУ взяли в плен двух африканцев на Северском направлении. На фронт они попали обманом.

Ранее мы также сообщали, что на стороне России против Украины воюет по меньшей мере 100 китайцев. Они присоединились к армии РФ, как наемники и не имеют прямой связи с правительством КНР.

Запорожье пленные война в Украине ГУР Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации