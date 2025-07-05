Пленный нигериец в плену. Фото: кадр из видео

Бойцы подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Легион "Свобода России" взяли в плен на Запорожском направлении африканского "студента". Он приехал в Россию учиться, но попал на войну.

Об этом сообщили в ГУР 5 июля.

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В разведке рассказали, что во время штурмовых действий на Запорожском направлении бойцы подразделения ГУР Легион "Свобода России" взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке.

Отмечается, что он был студентом Московской высшей школы экономики и его втянули в войну под предлогом "быстрого заработка" и "безопасной службы". Так, он проходил службу в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

"Московиты обещали ему "легкую прогулку" и поддержку в закреплении на позициях, а взамен бросили в "мясной штурм". Это — очередное свидетельство бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют как пушечное мясо", — отметили в ГУР.

В то же время Легин "Свобода России" обратились к московским наемникам и солдатам и напомнили, что их жизни лишь "расходный материал" для российского командования. Их призвали сдаваться в плен или присоединяться к ЛСР.

Напомним, недавно ВСУ взяли в плен двух африканцев на Северском направлении. На фронт они попали обманом.

Ранее мы также сообщали, что на стороне России против Украины воюет по меньшей мере 100 китайцев. Они присоединились к армии РФ, как наемники и не имеют прямой связи с правительством КНР.