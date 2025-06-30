На Сіверському напрямку взяли в полон двох африканців

Військовослужбовці 20-ї ОБПС з полоненими. Фото: кадр з відео

Українські захисники на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці російської армії. Полонених затримали підрозділи батальйону К-2 спільно з 118 бригадою територіальної оборони, а також першим стрілецьким і першим механізованим батальйонами 54-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомили у пресслужбі 20 окремого полку безпілотних систем.

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Затримані Метуген Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розповіли, що приїхали до Росії з мирними намірами: один хотів працювати на фабриці шампунів, інший — лікувати зуби. Проте в Москві в них одразу вилучили документи та особисті речі, після чого, за їхніми словами, вони змушено підписали контракт з російською армією, за який їм пообіцяли 1 млн 100 тисяч рублів.

Жан Пафе повідомив, що прибув до Москви у березні нібито на роботу, пов’язану з виробництвом засобів догляду за волоссям. Франк, за власними словами, є викладачем і приїхав до Росії із медичною метою — лікувати зуби. Обидва визнали, що усвідомлювали, що їх не відправляють на роботу у сільське господарство, проте підписали угоду на участь у бойових діях, вочевидь через безвихідь.

Цей випадок є ще одне підтвердженням того, що Росія активно використовує іноземців, зокрема з бідних країн, як "гарматне м’ясо" у війні проти України, пропонуючи їм гроші та вводячи в оману.

Нагадаємо, стало відомо, як громадяни КНДР допомагатимуть Росії у війні проти України.

Додамо, що у квітні повідомлялося, що на боці Росії воює близько 100 китайців.