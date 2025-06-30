На Северском направлении взяли в плен двух африканцев

Военнослужащие 20-й ОБПС с пленными. Фото: кадр из видео

Украинские защитники на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали на стороне российской армии. Пленных задержали подразделения батальона К-2 совместно с 118 бригадой территориальной обороны, а также первым стрелковым и первым механизированным батальонами 54-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщили в пресс-службе 20 отдельного полка беспилотных систем.

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Задержанные Метуген Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк рассказали, что приехали в Россию с мирными намерениями: один хотел работать на фабрике шампуней, другой — лечить зубы. Однако в Москве у них сразу изъяли документы и личные вещи, после чего, по их словам, они вынужденно подписали контракт с российской армией, за который им пообещали 1 млн 100 тысяч рублей.

Жан Пафе сообщил, что прибыл в Москву в марте якобы на работу, связанную с производством средств по уходу за волосами. Франк, по собственным словам, является преподавателем и приехал в Россию с медицинской целью — лечить зубы. Оба признали, что осознавали, что их не отправляют на работу в сельское хозяйство, однако подписали соглашение на участие в боевых действиях, очевидно из-за безысходности.

Этот случай является еще одним подтверждением того, что Россия активно использует иностранцев, в частности из бедных стран, как "пушечное мясо" в войне против Украины, предлагая им деньги и вводя в заблуждение.

Напомним, стало известно, как граждане КНДР будут помогать России в войне против Украины.

Добавим, что в апреле сообщалось, что на стороне России воюет около 100 китайцев.