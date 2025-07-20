ВСУ продвинулись на Покровском направлении

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб/Telegram

Украинские военные продвинулись на одном из самых горячих участков фронта. Речь идет о Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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ВСУ продвинулись в Донецкой области — что известно

По данным аналитиков ISW, геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о том, что подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в северной части села Николаевка, к северо-востоку от Покровска.

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В то же время в ISW добавила, что российские военные блогеры сообщали о якобы продвижении войск РФ к западу от Новоэкономичного. Сейчас визуального подтверждения этим действиям оккупантов нет.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил 18 июля, что российские войска в основном сосредотачивают атаки на Покровском и Новопавловском направлениях, но украинские войска держатся, несмотря на усиленное давление.

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Сырский отметил, что российские войска продолжают наступать небольшими огневыми группами, и безуспешно пытаются захватить Покровск. Кроме того, по информации Сырского, 18 июля украинские войска отбили попытку прорыва российской диверсионно-разведывательной группы к Покровску.

Напомним, что недавно украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава.

Ранее украинские военные провели комплекса операцию по уничтожению позиций российских операторов БпЛА под названием "Дроноцид".