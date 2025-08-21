Добропольское направление — Генштаб назвал потери РФ за последние дни

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны в дальнейшем держат оборону и проводят стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. В результате слаженной работы наших военных враг несет существенные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 21 августа.

Какова ситуация вблизи Доброполья сейчас

В Генштабе рассказали, что в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", оккупанты несут существенные потери.

Так, только за три последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа — 1116 человек), санитарные потери — 73 человека (всего — 412), пленный — 1 (всего — 38).

Кроме того, россияне потеряли значительное количество техники и вооружения. За это время украинские военные уничтожили и повредили:

три танка (всего — 12),

три боевые бронированные машины (всего — 9),

24 единицы авто- и мототехники (всего — 124),

12 орудий (всего — 30),

35 БпЛА различных типов (всего — 126).

"За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец. Борьба продолжается. Слава Украине!" — отметили в Генштабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 12 августа Deepstate обновили карту боевых действий в Украине, где было показано, что российские войска резко продвинулись вперед в Донецкой области. А ряд СМИ и экспертов сообщали о масштабном наступлении РФ.

Незадолго перед этим 1-й корпус НГУ "Азов" несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении в Донецкой области.