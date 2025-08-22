Видео
Главная Армия Зеленский показал тяжелые бои на фронте — щемящие кадры

Зеленский показал тяжелые бои на фронте — щемящие кадры

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:54
Война в Украине — Зеленский показал кадры военных на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 22 августа, уже 1276-й день полномасштабной войны. Украина выстояла в войне против России за свою независимость дольше, чем кто-либо в мире ожидал.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Teelgram и показал кадры украинских военных с фронта.

Читайте также:

Работа украинских военных на фронте

Зеленский отметил, что Украина уже 1276-й день держит оборону и это — результат патриотизма и эффективности наших людей. Результат наших воинов, которые героически сражаются ради нашего государства и уничтожают оккупанта. Президент выразил благодарность каждому и каждой во всех наших Силах обороны и безопасности за силу, которую военные дают Украине и за каждый результат.

ЗСУ відбивають наступи РФ
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські військові на фронті
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Яка ситуація на фронті 22 серпня
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові стріляють на фронті
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Бійці на фронті
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ситуація на фронті зараз, 22 серпня
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Скільки днів триває війна в Україні
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ситуація на фронті 22 серпня
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військові на фронті
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські військові
Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Безусловно, сильная и развитая украинская армия — это самая надежная безопасность для наших людей. Но нам нужны сильные гарантии безопасности от всех, кто хочет мира. Ежедневно вместе с США, Европой и всеми нашими партнерами работаем над обеспечением безопасности", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина обязательно должна достичь своих задач. И задачи справедливые: защитить жизнь, защитить независимость и достичь достойного мира для Украины.

Напомним, ранее Генштаб раскрыл потери РФ на Добропольском направлении. С 4 августа оккупанты потеряли много личного состава и военной техники.

Также мы сообщали, что ВСУ вернули большую часть села Толстое в Донецкой области. Военные подняли в населенном пункте украинский флаг.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
