Война в Украине — Зеленский показал кадры военных на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 22 августа, уже 1276-й день полномасштабной войны. Украина выстояла в войне против России за свою независимость дольше, чем кто-либо в мире ожидал.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Teelgram и показал кадры украинских военных с фронта.

Работа украинских военных на фронте

Зеленский отметил, что Украина уже 1276-й день держит оборону и это — результат патриотизма и эффективности наших людей. Результат наших воинов, которые героически сражаются ради нашего государства и уничтожают оккупанта. Президент выразил благодарность каждому и каждой во всех наших Силах обороны и безопасности за силу, которую военные дают Украине и за каждый результат.

Украинские военные на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Безусловно, сильная и развитая украинская армия — это самая надежная безопасность для наших людей. Но нам нужны сильные гарантии безопасности от всех, кто хочет мира. Ежедневно вместе с США, Европой и всеми нашими партнерами работаем над обеспечением безопасности", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина обязательно должна достичь своих задач. И задачи справедливые: защитить жизнь, защитить независимость и достичь достойного мира для Украины.

