Війна в Україні — ЗСУ повернули більшу частину села Товсте

ЗСУ повернули більшу частину села на Донеччині — відео
Бійці 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули більшу частину населеного пункту Товсте у Донецькій області. Військові підняли в селі український прапор.
Про це повідомили в ОСУВ "Дніпро" 21 серпня.
ЗСУ вибили росіян із села Товсте
"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області", — йдеться у повідомленні.
В ОСУВ зазначили, що наші воїни вдень і вночі знищують ворога з повітря та на землі. І саме завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату.
Нагадаємо, 18 серпня в Генштабі повідомили, що Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. Ворог зазнав колосальних втрат.
Водночас Андрій Єрмак назвав відсоток території України, яку захопила Росія. За його словами, навіть після 11 років війни Україна утримує понад чверть території Донбасу.
