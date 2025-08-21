Відео
Головна Армія ЗСУ повернули більшу частину села на Донеччині — відео

ЗСУ повернули більшу частину села на Донеччині — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 14:49
Війна в Україні — ЗСУ повернули більшу частину села Товсте
Бійці підняли український прапор в селі Товсте. Фото: кадр з відео

Бійці 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули більшу частину населеного пункту Товсте у Донецькій області. Військові підняли в селі український прапор.

Про це повідомили в ОСУВ "Дніпро" 21 серпня.

Читайте також:

ЗСУ вибили росіян із села Товсте

"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ зазначили, що наші воїни вдень і вночі знищують ворога з повітря та на землі. І саме завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату.

Нагадаємо, 18 серпня в Генштабі повідомили, що Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. Ворог зазнав колосальних втрат. 

Водночас Андрій Єрмак назвав відсоток території України, яку захопила Росія. За його словами, навіть після 11 років війни Україна утримує понад чверть території Донбасу.

Донецька область військові війна в Україні фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
