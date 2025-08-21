Війна в Україні — ЗСУ повернули більшу частину села Товсте

Бійці підняли український прапор в селі Товсте. Фото: кадр з відео

Бійці 5-ї окремої важкої механізованої бригади повернули більшу частину населеного пункту Товсте у Донецькій області. Військові підняли в селі український прапор.

Про це повідомили в ОСУВ "Дніпро" 21 серпня.

ЗСУ вибили росіян із села Товсте

"Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ зазначили, що наші воїни вдень і вночі знищують ворога з повітря та на землі. І саме завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату.

Нагадаємо, 18 серпня в Генштабі повідомили, що Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. Ворог зазнав колосальних втрат.

Водночас Андрій Єрмак назвав відсоток території України, яку захопила Росія. За його словами, навіть після 11 років війни Україна утримує понад чверть території Донбасу.