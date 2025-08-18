Ситуація на фронті зараз — Сили оборони зачистили 6 сіл на Донбасі

Втрати колосальні — бійці зачистили 6 сіл від РФ на Донбасі
Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. За останні два тижні ворог зазнав колосальних втрат як у живій силі, так і військовій техніці.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 18 серпня.
Що зараз відбувається у Донецькій області
У Генштабі розповіли, що в результаті спільних дій частин і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", з 4 по 17 серпня у Донецькій області військові зачистили шість сіл. Йдеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:
- безповоротні — 984 особи,
- санітарні — 355 осіб,
- полон — 37 осіб.
Зазначається, що за цей час українські бійці знищили та пошкодили 11 танків російських окупантів, вісім бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.
"Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон сім російських військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.
Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.
Крім того, минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях.
Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що бійці ДШВ звільнили два населені пункти в Донецькій області. Військові показали відео важких боїв.
Водночас аналітики ISW повідомляли, що окупанти намагаються дронами зупинити ЗСУ на Донеччині. Крім того, вони продовжують використовувати тактику для накопичення невеликих груп.
Читайте Новини.LIVE!