Ситуація на фронті зараз — Сили оборони зачистили 6 сіл на Донбасі

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. За останні два тижні ворог зазнав колосальних втрат як у живій силі, так і військовій техніці.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 18 серпня.

Що зараз відбувається у Донецькій області

У Генштабі розповіли, що в результаті спільних дій частин і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", з 4 по 17 серпня у Донецькій області військові зачистили шість сіл. Йдеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:

безповоротні — 984 особи,

санітарні — 355 осіб,

полон — 37 осіб.

Зазначається, що за цей час українські бійці знищили та пошкодили 11 танків російських окупантів, вісім бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

"Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон сім російських військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.

Крім того, минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що бійці ДШВ звільнили два населені пункти в Донецькій області. Військові показали відео важких боїв.

Водночас аналітики ISW повідомляли, що окупанти намагаються дронами зупинити ЗСУ на Донеччині. Крім того, вони продовжують використовувати тактику для накопичення невеликих груп.