Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Втрати колосальні — бійці зачистили 6 сіл від РФ на Донбасі

Втрати колосальні — бійці зачистили 6 сіл від РФ на Донбасі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:50
Ситуація на фронті зараз — Сили оборони зачистили 6 сіл на Донбасі
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони зачистили від росіян шість сіл у Донецькій області. За останні два тижні ворог зазнав колосальних втрат як у живій силі, так і військовій техніці.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 18 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Що зараз відбувається у Донецькій області

У Генштабі розповіли, що в результаті спільних дій частин і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", з 4 по 17 серпня у Донецькій області військові зачистили шість сіл. Йдеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:

  • безповоротні — 984 особи,
  • санітарні — 355 осіб,
  • полон — 37 осіб.

Зазначається, що за цей час українські бійці знищили та пошкодили 11 танків російських окупантів, вісім бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

"Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон сім російських військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ. 

Крім того, минулої доби в результаті активних дій українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях та закріпились на позиціях.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що бійці ДШВ звільнили два населені пункти в Донецькій області. Військові показали відео важких боїв. 

Водночас аналітики ISW повідомляли, що окупанти намагаються дронами зупинити ЗСУ на Донеччині. Крім того, вони продовжують використовувати тактику для накопичення невеликих груп.

Донецька область бригада "Азов" Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації