В ISW пояснили тактику росіян на Покровському напрямку

Російський окупант з дроном. Фото: росЗМІ

Російські окупанти на Покровському напрямку атакують цілодобово. Вони продовжують використовувати тактику для накопичення невеликих груп. Крім того, загарбники намагаються дронами зупинити українських воїнів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку

Аналітики повідомили, що російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Новоекономічного, а також в напрямку Звірового. Крім того, загарбники продовжують проводити наступальні дії під Покровськом.

Ситуація в Донецькій області. Фото: ISW

Український військовий батальйону безпілотників зазначив, що армія РФ атакує як вдень, так і вночі. За словами командиру екіпажу БпЛА, окупанти продовжують проводити повторні штурми під керівництвом піхоти з високою втратою живої сили для атаки тих самих позицій.

"Українська бригада, що діє на Покровському напрямку, повідомила, що українські сили використовують безпілотні наземні транспортні засоби "Гієна", які можуть нести 26 кілограмів вибухівки, для атаки на російські укріплені позиції або піхоту в будівлях", — йдеться у звіті.

Крім того, оператори безпілотників російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" намагаються завдавати ударів по українських силах у Покровську та Родинському.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав свої умови для завершення війни в Україні. Зокрема, він хоче, аби Україна повністю вийшла з Донецької та Луганської областей.

А 15 серпня стало відомо, що Сили оборони України "зачистили" Покровськ від російських диверсійно-розвідувальних груп.