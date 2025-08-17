В ISW объяснили тактику россиян на Покровском направлении

Российский оккупант с дроном. Фото: росСМИ

Российские оккупанты на Покровском направлении атакуют круглосуточно. Они продолжают использовать тактику для накопления небольших групп. Кроме того, захватчики пытаются дронами остановить украинских воинов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Покровском направлении

Аналитики сообщили, что российские оккупанты недавно продвинулись на запад от Новоэкономического, а также в направлении Звирово. Кроме того, захватчики продолжают проводить наступательные действия под Покровском.

Ситуация в Донецкой области. Фото: ISW

Украинский военный батальона беспилотников отметил, что армия РФ атакует как днем, так и ночью. По словам командира экипажа БпЛА, оккупанты продолжают проводить повторные штурмы под руководством пехоты с высокой потерей живой силы для атаки тех же позиций.

"Украинская бригада, действующая на Покровском направлении, сообщила, что украинские силы используют беспилотные наземные транспортные средства "Гиена", которые могут нести 26 килограммов взрывчатки, для атаки на российские укрепленные позиции или пехоту в зданиях", — говорится в отчете.

Кроме того, операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" пытаются наносить удары по украинским силам в Покровске и Родинском.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назвал свои условия для завершения войны в Украине. В частности, он хочет, чтобы Украина полностью вышла из Донецкой и Луганской областей.

А 15 августа стало известно, что Силы обороны Украины "зачистили" Покровск от российских диверсионно-разведывательных групп.