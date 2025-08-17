Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты пытаются дронами остановить ВСУ на Донетчине, — ISW

Оккупанты пытаются дронами остановить ВСУ на Донетчине, — ISW

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 10:06
В ISW объяснили тактику россиян на Покровском направлении
Российский оккупант с дроном. Фото: росСМИ

Российские оккупанты на Покровском направлении атакуют круглосуточно. Они продолжают использовать тактику для накопления небольших групп. Кроме того, захватчики пытаются дронами остановить украинских воинов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении

Аналитики сообщили, что российские оккупанты недавно продвинулись на запад от Новоэкономического, а также в направлении Звирово. Кроме того, захватчики продолжают проводить наступательные действия под Покровском.

Ситуація на Покровському напрямку
Ситуация в Донецкой области. Фото: ISW

Украинский военный батальона беспилотников отметил, что армия РФ атакует как днем, так и ночью. По словам командира экипажа БпЛА, оккупанты продолжают проводить повторные штурмы под руководством пехоты с высокой потерей живой силы для атаки тех же позиций.

"Украинская бригада, действующая на Покровском направлении, сообщила, что украинские силы используют беспилотные наземные транспортные средства "Гиена", которые могут нести 26 килограммов взрывчатки, для атаки на российские укрепленные позиции или пехоту в зданиях", — говорится в отчете.

Кроме того, операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" пытаются наносить удары по украинским силам в Покровске и Родинском.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин назвал свои условия для завершения войны в Украине. В частности, он хочет, чтобы Украина полностью вышла из Донецкой и Луганской областей.

А 15 августа стало известно, что Силы обороны Украины "зачистили" Покровск от российских диверсионно-разведывательных групп.

война ВСУ Донецкая область оккупанты ISW Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации