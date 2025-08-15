Відео
Відео

Головна Армія ЗСУ "зачистили" Покровськ від російських ДРГ — відео

ЗСУ "зачистили" Покровськ від російських ДРГ — відео

Дата публікації: 15 серпня 2025 18:20
Покровськ звільнено від російських ДРГ — яка ситуація в місті
Українські військові. Фото: кадр з відео

Силам Оборони вдалося "зачистити" Покровськ на Донеччині від російський диверсійно-розвідувальних груп. Українські захисники продовжують тримати оборону міста.

Про це повідомили бійці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ у п'ятницю, 15 серпня.

Покровськ звільнено від російських ДРГ

Українські захисники оприлюднили кадри з Покровська, де тривають заходи із забезпечення безпеки.

За повідомленням 7-го корпусу ДШВ, спільно із суміжними підрозділами місто повністю "зачищене" від ворожих груп та поодиноких російських військових.

Крім того, у місті зараз працюють українські військові, а також пересуваються місцеві мешканці. Однак, бійці ЗСУ попереджають про те, що пересування всередині міста залишається суттєво обмеженим з міркувань безпеки. Попри це, потрапити до міста наразі можливо.

Нагадаємо, як повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, у Покровську досі залишається понад 1,3 тис цивільних.

А також президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили напружену ситуацію біля Покровська та Добропілля.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
