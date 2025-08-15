Видео
Главная Армия ВСУ "зачистили" Покровск от российских ДРГ — видео

ВСУ "зачистили" Покровск от российских ДРГ — видео

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 18:20
Покровск освобожден от российских ДРГ — какая ситуация в городе
Украинские военные. Фото: кадр из видео

Силам Обороны удалось "зачистить" Покровск в Донецкой области от российский диверсионно-разведывательных групп. Украинские защитники продолжают держать оборону города.

Об этом сообщили бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск в пятницу, 15 августа.

Покровск освобожден от российских ДРГ

Украинские защитники обнародовали кадры из Покровска, где продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности.

По сообщению 7-го корпуса ДШВ, совместно со смежными подразделениями город полностью "зачищен" от вражеских групп и отдельных российских военных.

Кроме того, в городе сейчас работают украинские военные, а также передвигаются местные жители. Однако, бойцы ВСУ предупреждают о том, что передвижение внутри города остается существенно ограниченным из соображений безопасности. Несмотря на это, попасть в город пока возможно.

Напомним, как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Покровске до сих пор остается более 1,3 тыс гражданских.

А также президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудили напряженную ситуацию возле Покровска и Доброполья.

ВСУ война в Украине ДРГ Покровск Силы обороны Украины
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
