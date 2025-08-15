Покровск освобожден от российских ДРГ — какая ситуация в городе

ВСУ "зачистили" Покровск от российских ДРГ — видео
Силам Обороны удалось "зачистить" Покровск в Донецкой области от российский диверсионно-разведывательных групп. Украинские защитники продолжают держать оборону города.
Об этом сообщили бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск в пятницу, 15 августа.
Покровск освобожден от российских ДРГ
Украинские защитники обнародовали кадры из Покровска, где продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности.
По сообщению 7-го корпуса ДШВ, совместно со смежными подразделениями город полностью "зачищен" от вражеских групп и отдельных российских военных.
Кроме того, в городе сейчас работают украинские военные, а также передвигаются местные жители. Однако, бойцы ВСУ предупреждают о том, что передвижение внутри города остается существенно ограниченным из соображений безопасности. Несмотря на это, попасть в город пока возможно.
Напомним, как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Покровске до сих пор остается более 1,3 тыс гражданских.
А также президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой обсудили напряженную ситуацию возле Покровска и Доброполья.
Читайте Новини.LIVE!