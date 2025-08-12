Відео
Україна
Зеленський анонсував нові кроки біля Добропілля та Покровська

Зеленський анонсував нові кроки біля Добропілля та Покровська

Ua en ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 20:20
Зеленський розповів про ситуацію біля Добропілля та на Покровському напрямку
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що у вівторок, 12 серпня, заслухав доповіді військових. Вони розповіли про ситуацію на фронті, особливо біля Добропілля та на Покровському напрямку.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Ситуація на фронті

Глава держави зауважив, що біля Добропілля та на Покровському напрямку зроблені кроки, аби виправити ситуацію.

Зеленський подякував кожному підрозділу та воїну, які знищують російських окупантів.

"Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині — всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", — наголосив він.

Робота з партнерами

Зеленський провів також нараду з Офісом Президента та Міністерством закордонних справ. Він анонсував нові кроки, аби додатково мобілізувати партнерів.

"Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами — це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на Добропільському та Покровському напрямках фронту.

Раніше ЗМІ писали, що російські окупанти почали раптовий прорив в Донецькій області біля міста Добропілля напередодні переговорів.

Володимир Зеленський війна Україна Донецька область Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
