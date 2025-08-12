Зеленський розповів про ситуацію біля Добропілля та на Покровському напрямку

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що у вівторок, 12 серпня, заслухав доповіді військових. Вони розповіли про ситуацію на фронті, особливо біля Добропілля та на Покровському напрямку.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Ситуація на фронті

Глава держави зауважив, що біля Добропілля та на Покровському напрямку зроблені кроки, аби виправити ситуацію.

Зеленський подякував кожному підрозділу та воїну, які знищують російських окупантів.

"Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині — всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", — наголосив він.

Робота з партнерами

Зеленський провів також нараду з Офісом Президента та Міністерством закордонних справ. Він анонсував нові кроки, аби додатково мобілізувати партнерів.

"Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами — це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів", — заявив Зеленський.

