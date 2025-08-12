Відео
Головна Армія Яка ситуація біля Покровська і Добропілля — деталі від Генштабу

Яка ситуація біля Покровська і Добропілля — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:28
Покровськ і Добропілля — росіяни зосередили 110-тисячне угрупування
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Сили оборони України ведуть важкі бої та вживають усіх заходів, аби зупинити просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках. Ворог зосередив там понад 110 тисяч особового складу. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ 12 серпня. 

Читайте також:

Яка ситуація біля Покровська і Добропілля

У Генштабі повідомили, що Сили оборони ведуть важкі оборонні бої проти переважаючої сили противника. Так, лише на Покровському напрямку росіяни зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. 

Зазначається, що російські війська діють зухвало, аби проникнути в глибину оборони українських військових. Попри втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними та малими піхотними групами через наші оборонні порядки.  

"Так, декілька нечисленних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта — в процесі знищення", — йдеться у повідомленні.

Генштаб наголосив, що ситуація доволі непроста та динамічна, але Сили оборони вживають усіх необхідних заходів, аби виявити та знищити ворожі групи. Так, Головнокомандувач ЗСУ дав наказ посилити стійкість оборони і виділити для цього додаткові сили і засоби. Також сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. 

"Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", — підкреслили у Генеральному штабі. 

Нагадаємо, напередодні переговорів росіяни здійснили раптовий прорив поблизу Добропілля на Донеччині. Окупанти швидко просунулися на північ двома напрямками, охоплюючи до 10 кілометрів. 

Через складну ситуацію 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За офіційною заявою, ситуація в районі досі залишається складною і постійно змінюється.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
