Покровск и Доброполье — россияне сосредоточили 110-тысячную группировку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои и принимают все меры, чтобы остановить продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях. Враг сосредоточил там более 110 тысяч личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 12 августа.

Какова ситуация возле Покровска и Доброполья

В Генштабе сообщили, что Силы обороны ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящей силы противника. Так, только на Покровском направлении россияне сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

Отмечается, что российские войска действуют дерзко, чтобы проникнуть в глубину обороны украинских военных. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки.

"Так, несколько немногочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные — в процессе уничтожения", — говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что ситуация довольно непростая и динамичная, но Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. Так, Главнокомандующий ВСУ дал приказ усилить устойчивость обороны и выделить для этого дополнительные силы и средства. Также спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе.

"Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен. Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", — подчеркнули в Генеральном штабе.

Напомним, накануне переговоров россияне совершили внезапный прорыв вблизи Доброполья в Донецкой области. Оккупанты быстро продвинулись на север по двум направлениям, охватывая до 10 километров.

Из-за сложной ситуации 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По официальному заявлению, ситуация в районе до сих пор остается сложной и постоянно меняется.