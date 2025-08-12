Видео
Видео

Зеленский анонсировал новые шаги возле Доброполья и Покровска

Зеленский анонсировал новые шаги возле Доброполья и Покровска

Ua en ru
Дата публикации 12 августа 2025 20:20
Зеленский рассказал о ситуации возле Доброполья и на Покровском направлении
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что во вторник, 12 августа, заслушал доклады военных. Они рассказали о ситуации на фронте, особенно возле Доброполья и на Покровском направлении.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Ситуация на фронте

Глава государства отметил, что возле Доброполья и на Покровском направлении сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию.

Зеленский поблагодарил каждое подразделение и воина, которые уничтожают российских оккупантов.

"Позиции на Харьковщине, в Запорожье, в Сумской области — везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно", — подчеркнул он.

Работа с партнерами

Зеленский провел также совещание с Офисом Президента и Министерством иностранных дел. Он анонсировал новые шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров.

"Хочу отдельно отметить наши договоренности с Нидерландами — это один из лидеров поддержки для Украины в Европе, и мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов", — заявил Зеленский.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, какая сейчас ситуация на Добропольском и Покровском направлениях фронта.

Ранее СМИ писали, что российские оккупанты начали внезапный прорыв в Донецкой области возле города Доброполье накануне переговоров.

Владимир Зеленский война Украина Донецкая область Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
