Покровськ і Добропілля — Зеленський провів Ставку 15 серпня

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній обговорювались три ключові питання, перш за все ситуація поблизу Покровська та Добропілля.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Які питання обговорювали на Ставці 15 серпня

Зеленський розповів, що основна увага сьогодні була приділена трьом ключовим питанням. Перш за все, це Покровський напрямок. Президент наголосив, що українська армія протидіє намаганням російських сил закріпитись та збільшує тиск наших підрозділів на окупанта.

"Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", — поділився глава держави.

Крім того, він підкреслив, що окрема увага зосереджена на позиціях у Запорізькій області. Зеленський подякував усім воїнам за стійкість та наголосив, що армія РФ продовжує зазнавати значних втрат, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Однак Україна розуміє цей задум і про все повідомляє партнерів

Також на Ставці розглянули питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет — розвиток саме контрактної армії", — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні він також очікує доповіді розвідки про актуальні наміри Росії та її підготовку до зустрічі на Алясці. Глава держави погодився, що ставки дійсно високі і головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона.

"Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент також мав нараду з урядом. Він доручив Кабміну оновити план зовнішньополітичної роботи.

Крім того, Зеленський і Макрон домовились про зустріч після саміту на Алясці. Водночас конкретного місця та дати вони так і не назвали.