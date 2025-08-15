Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский провел Ставку — обсуждали три ключевых вопроса

Зеленский провел Ставку — обсуждали три ключевых вопроса

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 15:55
Покровск и Доброполье — Зеленский провел Ставку 15 августа
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней обсуждались три ключевых вопроса, прежде всего ситуация вблизи Покровска и Доброполья.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Какие вопросы обсуждали на Ставке 15 августа

Зеленский рассказал, что основное внимание сегодня было уделено трем ключевым вопросам. Прежде всего, это Покровское направление. Президент подчеркнул, что украинская армия противодействует попыткам российских сил закрепиться и увеличивает давление наших подразделений на оккупанта.

"Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", — поделился глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание сосредоточено на позициях в Запорожской области. Зеленский поблагодарил всех воинов за стойкость и подчеркнул, что армия РФ продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Однако Украина понимает этот замысел и обо всем сообщает партнерам

Также на Ставке рассмотрели вопрос о развитии системы контрактов в Силах обороны и о финансировании Сил обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет — развитие именно контрактной армии", — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, сегодня он также ожидает доклада разведки об актуальных намерениях России и ее подготовке к встрече на Аляске. Глава государства согласился, что ставки действительно высоки и главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона.

"Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", — подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня президент также провел совещание с правительством. Он поручил Кабмину обновить план внешнеполитической работы.

Кроме того, Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита на Аляске. В то же время конкретного места и даты они так и не назвали.

Владимир Зеленский Ставка верховного главнокомандующего война в Украине фронт Покровск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации