Покровск и Доброполье — Зеленский провел Ставку 15 августа

Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней обсуждались три ключевых вопроса, прежде всего ситуация вблизи Покровска и Доброполья.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Какие вопросы обсуждали на Ставке 15 августа

Зеленский рассказал, что основное внимание сегодня было уделено трем ключевым вопросам. Прежде всего, это Покровское направление. Президент подчеркнул, что украинская армия противодействует попыткам российских сил закрепиться и увеличивает давление наших подразделений на оккупанта.

"Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", — поделился глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание сосредоточено на позициях в Запорожской области. Зеленский поблагодарил всех воинов за стойкость и подчеркнул, что армия РФ продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Однако Украина понимает этот замысел и обо всем сообщает партнерам

Также на Ставке рассмотрели вопрос о развитии системы контрактов в Силах обороны и о финансировании Сил обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет — развитие именно контрактной армии", — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, сегодня он также ожидает доклада разведки об актуальных намерениях России и ее подготовке к встрече на Аляске. Глава государства согласился, что ставки действительно высоки и главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона.

"Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", — подытожил Зеленский.

