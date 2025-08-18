ЗСУ звільнили Золотий Колодязь та Петрівку на Донеччині

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники Десантно-штурмових військ звільнили два населені пункти в Донецькій області. Йдеться про Золотий Колодязь та Петрівку.

Про це повідомила пресслужба командування ДШВ ЗСУ у Facebook у понеділок, 18 серпня.

Реклама

Читайте також:

Звільнення Золотого Колодязя та Петрівки

Підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади провели успішні штурмові дії. Внаслідок цього вдалося повністю зачистити від російських окупантів Золотий Колодязь та Петрівку в Донецькій області.

Золотий Колодязь. Фото: DeepState

Петрівка в Донецькій області. Фото: DeepState

"Під час боїв противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці, частина загарбників взята в полон та передана до обмінного фонду", — йдеться у повідомленні.

У ДШВ пообіцяли подробиці згодом. Там наголосили, що працюють на перемогу України.

Допис командування ДШВ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські воїни взяли під контроль села Грузьке та Веселе неподалік Добропілля Донецької області.

А у Генштабі повідомили, що на Покровському напрямку фронту українські захисники відбили 58 штурмів окупантів.