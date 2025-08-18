Ситуація на фронті 18 серпня — дані за добу від Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: РБК-Україна

Українські військовослужбовці станом на ранок 18 серпня відбивають штурми російських військ, які помітно посилилися на кількох напрямках фронту. Окрім того, бійці ЗСУ вдало ліквідовують склади з військовою технікою противника.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Росія масовано обстрілює Україну

Як повідомили у пресслужбі Генштабу, за минулу добу, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів, використавши чотири ракети, та 80 авіаційних ударів із застосуванням 152 керованих авіабомб.

Крім того, противник задіяв понад п’ять тисяч дронів-камікадзе (5132) та здійснив 5173 обстріли українських позицій і населених пунктів, серед них 73 — з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожими ударами опинилися Красний Хутір на Чернігівщині, Ромашкове на Сумщині, Новоданилівка, Залізничне та Новояковлівка у Запорізькій області, а також Ольгівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині.

Українські Сили оборони відповідали результативними ударами. Авіація, ракетні війська та артилерія знищили 10 районів зосередження живої сили та техніки ворога, три артилерійські системи і три пункти управління.

Яка ситуація на фронті та де точаться найважчі бої

Найбільш напруженою залишалася ситуація на Донеччині. Лише на Покровському напрямку захисники відбили 58 штурмів у районах Полтавки, Вільного, Нового Шахового, Заповідного, Новоекономічного, Миролюбівки, Новоукраїнки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного та на підступах до Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки й Молодецького.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 28 атак у районах Зеленого Гаю, Толстого, Олександрограда, Воскресенки, Маліївки, Вільного Поля та Темирівки. На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону 21 раз, ведучи бої поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба, Григорівки та в напрямках Дробишевого, Ямполя й Колодязів.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Також гарячими залишалися ділянки фронту біля Вовчанська на Харківщині — там ворог штурмував 13 разів. На Куп’янському напрямку відбулося 12 атак у районах Западного, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та на підходах до Куп’янська і Нової Кругляківки. На Сіверському напрямку — п’ять боєзіткнень поблизу Григорівки, Федорівки та Виїмки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація залишається складною і на Краматорському напрямку, де відбулося п’ять атак у напрямку Предтечиного, Олександро-Шультиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутися в районах Торецька, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки та Русиного Яру.

На півдні країни окупанти продовжують авіаційні атаки. На Придніпровському напрямку відбулося чотири невдалі спроби наближення до українських позицій, а на Оріхівському — одна безуспішна атака в бік Новоандріївки. На Гуляйпільському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

Українські захисники завдають противнику значних втрат. За останню добу ліквідовано 940 окупантів, знищено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 157 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 116 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про успіхи на деяких ділянках фронту.

Також Генштаб згодом оприлюднив дані про темпи просування українських військ.