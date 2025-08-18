Ситуация на фронте 18 августа — данные за сутки от Генштаба ВСУ

Военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украинские военнослужащие по состоянию на утро 18 августа отражают штурмы российских войск, которые заметно усилились на нескольких направлениях фронта. Кроме того, бойцы ВСУ удачно ликвидируют склады с военной техникой противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Россия массированно обстреливает Украину

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, за минувшие сутки, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, использовав четыре ракеты, и 80 авиационных ударов с применением 152 управляемых авиабомб.

Кроме того, противник задействовал более пяти тысяч дронов-камикадзе (5132) и совершил 5173 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, среди них 73 - из реактивных систем залпового огня.

Под вражескими ударами оказались Красный Хутор на Черниговщине, Ромашково на Сумщине, Новоданиловка, Железнодорожное и Новояковлевка в Запорожской области, а также Ольговка, Херсон и Днепровское на Херсонщине.

Украинские Силы обороны отвечали результативными ударами. Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили 10 районов сосредоточения живой силы и техники врага, три артиллерийские системы и три пункта управления.

Какова ситуация на фронте и где идут самые тяжелые бои

Наиболее напряженной оставалась ситуация в Донецкой области. Только на Покровском направлении защитники отбили 58 штурмов в районах Полтавки, Вольного, Нового Шахматного, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Новоукраинки, Лисовки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Дачного и на подступах к Владимировке, Родинскому, Красному Лиману, Покровску, Новопавловке и Молодецкому.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 28 атак в районах Зеленого Гая, Толстого, Александрограда, Воскресенки, Малиевки, Свободного Поля и Темировки. На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону 21 раз, ведя бои вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба, Григорьевки и в направлениях Дробышево, Ямполя и Колодязов.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Также горячими оставались участки фронта возле Волчанска на Харьковщине - там враг штурмовал 13 раз. На Купянском направлении произошло 12 атак в районах Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и на подходах к Купянску и Новой Кругляковке. На Северском направлении - пять боестолкновений вблизи Григорьевки, Федоровки и Выемки.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация остается сложной и на Краматорском направлении, где произошло пять атак в направлении Предтечино, Александро-Шультино и Белой Горы. На Торецком направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Торецка, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещеевки и Русиного Яра.

На юге страны оккупанты продолжают авиационные атаки. На Приднепровском направлении произошло четыре неудачные попытки приближения к украинским позициям, а на Ореховском - одна безуспешная атака в сторону Новоандреевки. На Гуляйпольском направлении наступательных действий не зафиксировано.

Украинские защитники наносят противнику значительные потери. За последние сутки ликвидировано 940 оккупантов, уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 157 беспилотников оперативно-тактического уровня и 116 единиц автомобильной техники.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил об успехах на некоторых участках фронта.

Также Генштаб впоследствии обнародовал данные о темпах продвижения украинских войск.