На якому напрямку фронту ЗСУ змогли просунутися на кілька кілометрів уперед

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують знищувати противника й робити все можливе для звільнення населених пунктів від окупантів. Зокрема, останніми днями зафіксували просування українських оборонців на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це в суботу, 16 серпня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ

Що відомо про успіхи українських військових на фронті

На відповідних ділянках українським підрозділам вдалося просунутися на відстань від одного кілометра до двох із половиною кілометрів.

Аби не допустити логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів окупантів, триває суцільне вогневе ураження противника у визначених локаціях. Зокрема, активні бойові дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на складних ділянках фронту в Донецькій області. Йдеться про Добропілля й Покровськ.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов заявив, що російські війська готуються до активного наступу на кількох ділянках фронту. Окупанти стягнуть додаткові сили на Донеччину й Запоріжжя.