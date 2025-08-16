Ситуація на фронті станом на 16 серпня — звіт Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Вже другу добу поспіль Збройні сили України мають успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині. Зокрема йдеться про напрямки Добропілля та Покровська.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 серпня.

Ситуація на фронті — до чого готується Росія

Глава держави розповів, що заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.

"Фронт, захист позицій, актуальна інформація про наміри та пересування російської армії. Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Також президент заявив, що хоче відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість", — додав він.

Крім того, глава держави наголосив, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами.

"Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти — якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу", — каже президент.

